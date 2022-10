Alla viglia di Napoli-Ajax, ha parlato in conferenza l'allenatore degli olandesi Alfred Schreuder.



"Dobbiamo giocare meglio col pallone, ma anche senza. Siamo un po' instabili ma non si può pensare di avere un livello altissimo in tutte le partite. Loro sono forti, sono in vetta alla Serie A e hanno battuto il Liverpool ma l'altra settimana abbiamo fatto vedere che fino al secondo gol eravamo ancora in partita”.



"Noi vogliamo essere sempre dominanti, pressare alto, poi è chiaro dovremo giocare anche bassi, ma avremo l'atteggiamento della prima partita ma con dettagli migliori. Crediamo ancora al passaggio del turno, se vinciamo domani possiamo ancora farcela".