Dusan Tadic afferma di non essere sicuro di quale sarà il suo futuro. Il 34enne, giocatore dell'Ajax, sta attraversando una stagione difficile con la squadra di Amsterdam e non esclude una partenza anticipata. "Sono venuto qui per vincere le coppe", ha detto il serbo al portale olandese Nos. "Serve un buon piano e un Ajax forte. Il progetto deve essere giusto. Vedremo cosa succederà. Il calcio è imprevedibile, non si sa mai".