Accostato al Manchester United per la prossima stagione, l'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha commentato così le voci di un suo possibile arrivo sulla panchina dei Red Devils: "Sono concentrato solo su questa stagione - ha detto ai microfoni del THe EuropeanLad - voglio dare il massimo e mettere tutte le energie su questi mesi, non sto pensando a cosa succederà il prossimo anno".