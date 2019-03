In conferenza stampa, l'allenatore dell'Ajax ten Hag ha commentato il risultato dell'urna di Nyon: i suoi Lancieri sfideranno la Juventus. "Sarà una sfida importante, la più grande e sarà molto bello - le sue parole -. La Juve? Sono certamente i favoriti. Speriamo di poter giocare in modo disinibito come a Madrid, è stato bello e vorremmo farlo di nuovo". Il tecnico si è poi soffermato sui singoli bianconeri: "Loro sono sotto pressione quando giocano in Champions League, ma hanno grandissimi giocatori e poi hanno aggiunto anche Cristiano Ronaldo. Hanno come obiettivo la vittoria della Champions League, noi vogliamo anche arrivare al primo turno. La Juve è stato molto forte contro l'Atletico Madrid, in trasferta ha mostrato di meno".