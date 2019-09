Riparte da domani l'avventura in Champions League dell'Ajax, semifinalista a sorpresa della passata edizione. Il tecnico Erik ten Hag ha presentato in conferenza stampa il match contro il Lille: "E' una squadra di alto livello e lo dimostra il fatto che siamo arrivati secondi nell'ultima Ligue 1, battendo 5-1 il Paris Saint Germain. Dovremo giocare un match di grande qualità per portare a casa un buon risultato".