Il centrocampista dell'Ajax, Donny Van de Beek, ha rilasciato un’intervista al De Telegraaf subito dopo la partita vinta contro la Juve. "Dopo il gol al minuto 34 ho pensato al mio amico Nouri. Non lo dimenticherò mai. Sarebbe stato orgoglioso se avesse visto l’Ajax giocare così nel secondo tempo. Abbiamo avuto un momento difficile prima dell’intervallo e in generale la Juve è stata leggermente migliore di noi nella prima frazione, ma da quando siamo rientrati in campo ci siamo comportati davvero bene. Credo che avremmo dovuto segnare almeno 5 gol", le sue parole. All'ex compagno di squadra Nouri era arrivato tempo fa anche il messaggio di Ronaldo: 'Tieni duro', le parole del fuoriclasse portoghese.