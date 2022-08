L'Inter continua a seguire Akanji e il difensore svizzero, in rotta con il Borussia Dortmund, vuole solo i nerazzurri. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Nell’attesa, un po’ impaurita, di una mossa parigina per Skriniar, i nerazzurri non spostano il mirino dallo svizzero Akanji. Si profila un braccio di ferro col Dortmund che lo ha messo fuori squadra: sul finale del mercato il prezzo – al momento 20 milioni – potrebbe dimezzarsi anche perché il giocatore vuole il nerazzurro”.