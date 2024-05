Juventus, gli ultras si schierano con Allegri: 'No a Conte e Thiago Motta, Max portaci la coppa!' FOTO

Dopo lo sciopero del tifo organizzato da qui a fine stagione, gli ultras della, i, hanno fatto una piccola marca indietro confermando che per due partite in particolare la curva sarà presente e si farà sentire a gran voce da squadra, società e soprattutto allenatore. Sì perché se nel mondo bianconero in tanti sono schierati dalla parte della società e di Cristiano Giuntoli, che ha già scelto di porre fine all'Allegri Bis al termine della stagione,Lo sciopero del tifo sarà sospeso di fatto soltanto in due occasioni importantissime per la tifoseria bianconera. In primo luogo mercoledì 15 maggio alle ore 21 quando all'Olimpico di Roma la Juventus affronteràIn secondo luogo nel corso del weekend successivo quando la Juventus farà visita al Dall'Ara per. Perché proprio queste due gare?e vincere resta la priorità,Nel sostenere Allegri, infatti, la curva ha anche precisato la propria posizione su due allenatori che da sempre vengono accostati alla panchina bianconera al suo posto:e il grande ex. Gli ultras non dimenticano il passato del primo e il tradimento del secondo, perciò scrivono: "Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo! Max, portaci la Coppa Italia!".