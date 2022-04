A far tremare i tifosi nerazzurri, dopo le cessioni della scorsa estate, è stato l’ad, che intervistato da Mediaset prima del derby non ha negato possibili sacrifici sul mercato per dare ossigeno alle casse nerazzurre e rimettere i conti in ordine. "Siamo super concentrati su questo finale di stagione, di mercato parleremo più avanti., dell'allenatore e al supporto dei tifosi. Sono queste le componenti che portano una squadra lontano, al di là degli investimenti"., ma il nome al centro delle attenzioni - e non potrebbe essere altrimenti in questo momento - è quello di, mattatore nell’ultima stracittadina.L’argentino è arrivato all’Inter nel 2018,, fondamentali nel testa a testa con l’Atletico Madrid per prelevarlo dal Racing de Avellaneda (club in cui aveva mosso i primi passi in patria a suon di gol) nel 2018. Da allora gol, prestazioni di alto livello e titoli, per prendersi il mondo Inter e gli apprezzamenti dei tifosi, oltre che per trovare un feeling speciale con la città di Milano. E, a corredo, le attenzioni dei top club.: dalle parti del Wanda Metropolitano, il "Toro" è visto come un elemento perfetto per sistemare l’attacco. Gli estimatori non mancano nemmeno in Premier (su tutti l’Arsenal), ma. Lautaro può essere il primo dei sacrificabili in un club che nella prossima estate sarà obbligato a fare una grossa cessione per tagliare le spese.In questo, il rinnovo da top per l'argentino (quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus firmato tre mesi fa) gioca a favore dei nerazzurri.Come spiegato qualche settimana fa da, il bilancio 2021/22 dell’Inter dovrebbe tornare a cifre più contenute di debito rispetto alla passata stagione, quando venne registrato un rosso da 245 milioni, record per la Serie A. In quel bilancio l'Inter aveva fatto segnare anche una piccola crescita dei ricavi commerciali, ma il dato negativo era legato soprattutto alla crescita dei costi della rosa e ai mancati introiti da stadio e da sponsor per la pandemia Covid.(nonostante l’aiuto dalle plusvalenze di Lukaku e Hakimi) e servirà un aiuto dal mercato., dopo 4 anni Lautaro potrebbe rappresentare per le casse del club una plusvalenza importante: i prossimi mesi e (le eventuali offerte) saranno decisivi questo senso.