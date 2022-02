Leonardo Jardim non è più l'allenatore dell'Al Hilal. Il tecnico portoghese lascia dopo otto mesi, nei quali ha condotto i sauditi alla vittoria della Champions League asiatica e alle semifinali del Mondiale per Club, dove ha perso di misura contro il Chelsea campione del mondo. È stato già annunciato il nuovo tecnico, ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi da calciatore: si tratta di Ramon Diaz.