Nasser Al Khelaifi, numero uno del Psg, è pronto ad acquistare un nuovo club. Dalla Spagna assicurano che la Qatar Sports Investments sia fortemente interessata al Malaga, nobile club spagnolo decaduto nelle ultime stagioni. Gli andalusi, capaci di arrivare fino ai quarti di Champions League nel 2013, sono attualmente nella seconda divisione iberica e con diversi problemi societari: al momento infatti, il Malaga si trova in amministrazione controllata.



IL DECLINO - La caduta del club risale al 2020, quando il tribunale ha tolto il 51% delle quote al proprietario Al Thani a causa dei tanti problemi economici. Nel dettaglio lo sceicco è stato denunciato dai piccoli azionisti per per riciclaggio, appropriazione indebita, imposizione di accordi abusivi e amministrazione scorretta. Adesso la grande chance di versare 9 milioni di euro per riprendersi il club e cederlo poi ad Al Khelaifi. Se l'affare andasse in porto, la QSI arriverebbe ad avere nella propria orbita il terzo club dopo appunto il Psg e lo Sporting Braga (dei portoghesi Al Khelaifi detiene il 22% delle quote).