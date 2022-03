Nasser Al-Khelaifi nei guai per il caso diritti tv: la procura svizzera, nell'ambito del processo d'appello, ha chiesto 28 mesi di reclusione (2 anni e 4 mesi) per il presidente di beIN Media e del PSG, e 35 mesi per Jérôme Valcke, ex numero due della Fifa. A differenza del primo grado nell'autunno del 2020, evidenzia Calcioefinanza.it, il procuratore federale Cristina Castellote non ha chiesto la sospensione parziale: i due erano stati assolti, con Valcke che aveva dovuto pagare una multa per un'altra vicenda.



Valcke, segretario generale della Fifa dal 2007 al 2015, è stato scagionato nel 2020 dall’accettazione di tangenti e cattiva gestione criminale aggravata, ma i pubblici ministeri svizzeri hanno impugnato la sentenza: l'accusa da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è di aver venduto i diritti televisivi per diversi campionati di calcio agli altri due imputati, agendo all'insaputa del massimo organismo mondiale del calcio e ottenendo benefici personali, compreso l’uso di una villa di lusso in Sardegna. Le accuse di corruzione contro Al-Khelaifi sono state ritirate prima del processo del 2020, dopo che la Fifa ha raggiunto un accordo con il numero uno del PSG. Oggi l'udienza si è aperta con le richieste preliminari, l'avvocato di Valcke (Patrick Hunziker) sostiene che il dossier dell’accusa non può essere utilizzato a causa della segretezza dell'istruzione e della parzialità dei procuratori che la conducevano. Il processo proseguirà fino a giovedì.