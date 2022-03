Al termine della riunione dell'Eca il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi ha parlato ancora una volta del tema Superlega e della possibilità di un Mondiale ogni 2 anni.



"La SuperLega non esiste, non esisteva la prima versione e non esiste la seconda. Noi siamo qui a parlare di futuro, di collaborazioni. Crediamo nelle competizioni Uefa, dove c'è molto potenziale. Siamo felici di ciò che stiamo facendo e di ciò che faremo. Tutti sono contrari alla Super League. I tifosi, i media, i club grandi e piccoli. Loro sono solamente in tre e la cosa strana è che ora si divertono a giocare nelle competizioni Uefa, gli piace essere nella competizione migliore. Non penso ci sia molto che possono fare, noi siamo tutti molto uniti, lavoriamo come una famiglia e ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Questo era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Mondiali ogni due anni? Non se ne parla".