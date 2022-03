Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla ai microfoni di RAC 1, soffermandosi sulla Superlega: "Il progetto è attualmente in cantiere ed è un progetto che vincerà. La Superlega è aperta, non è chiusa. E non condizionerà i campionati nazionali. Il format del torneo sarà il più affascinante e credo che possa uscirne una Champions migliorata. Finirà che troveremo un dialogo con la UEFA. Quel che non può succedere è che ci siano, col permesso della UEFA, dei club-stato ed è difficile per club come noi, il Real Madrid o la Juventus competere. Non possiamo permetterlo per la sostenibilità del calcio".