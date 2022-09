Intervenuto in videoconferenza al Football Talks, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è tornato a parlare del progetto della Superlega: "Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi... Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione... L'ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l'ecosistema calcio. Io e i miei colleghi all'ECA siamo fortemente contrari alla Superlega".



CHAMPIONS - E sulla nuova Champions League: "Il format è un successo già prima della partenza, aumenta il numero di partite del 150%. La vendita dei diritti tv a livello globale lo dimostra. I club più piccoli possono sognare di arrivare in Champions League. Nessun club è nato grande, lo è solo diventato e proprio per questo non possono esistere gruppi chiusi. Il valore attuale del Psg? Abbiamo comprato il club per 70 milioni di euro nel 2011. Oggi vale più di 4 miliardi di euro. Ci sono persone che lo hanno valutato così e che ci hanno presentato offerte".