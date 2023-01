, il miglior modo di prepararsi alla eSerie A. I brianzoli hanno vinto la, torneo ad eliminazione diretta che ha visto ai nastri di partenza tutte le squadre dellasi sono imposti dopo aver superato dagli ottavi alla semifinale Fiorentina, Lecce e Torino. Fino alla finale, dove il Monza ha superato ladi: 2-1 per i brianzoli nel match d'andata e 2-2 in quello di ritorno, per la festa dei biancorossi.