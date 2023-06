In attesa di capire come si evolverà la trattativa per Marcelo Brozovic, che al momento sembra sempre più lontano dall'Arabia Saudita, l'Al Nassr sta definendo un altro colpo a centrocampo: secondo le informazioni riportate da FootMercato, c'è un accordo verbale tra il club asiatico e Seko Fofana, ex giocatore dell'Udinese in forza al Lens. Il 28enne ivoriano ha accettato il contratto triennale, restano gli ultimi dettagli da definire con la società francese.