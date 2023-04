La notizia era nell'aria ormai da qualche ora e da poco è diventata ufficiale: Rudi Garcia non è più l'allenatore dell'Al-Nassr, la formazione del campionato saudita nella quale milita Cristiano Ronaldo. Il club, che occupa il secondo posto in classifica - in ritardo di tre lunghezze dalla capolista Al Ittihad - ha ufficializzato il benservito al tecnico francese con una nota: “L’Al-Nassr può annunciare che l’allenatore Rudi Garcia ha lasciato il club di comune accordo. Il consiglio e tutti in Al-Nassr desiderano ringraziare Rudi e il suo staff per il loro lavoro dedicato negli ultimi 8 mesi”.



C'E' IL SOSTITUTO - Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni a condannare Garcia è stato l'ultimo risultato conseguito in campionato, il pareggio senza reti contro l'Al Feiha, oltre ai rapporti compromessi con buona parte dello spogliatoio, su tutti proprio con Cristiano Ronaldo, uscito dal campo visibilmente innervosito al termine dell'ultima partita. L'Al-Nassr nel frattempo ha rotto gli indugi e ha immediatamente provveduto a sostituire l'ex allenatore della Roma, promuovendo il tecnico della formazione Under 19 Dinko Zelicic, croato con esperienze alla guida delle giovanili del suo Paese, dove ha avuto pure la possibilità di allenare tra gli altri l'interista Brozovic, il milanista Rebic e l'ex nerazzurro Kovacic.