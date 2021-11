Le strade del club saudita Al-Raed e del tecnico spagnolo Pablo Machin dovrebbero dividersi a breve, date le non esaltanti prestazioni della squadra attualmente al quinto posto in campionato. Secondo il quotidiano Record i dirigenti del club arabo sono a Oporto per convincere Joao Pedro Sousa, attuale allenatore del Boavista, ad accettare la panchina.