Juventus, Zirkzee con Vlahovic: il piano per finanziare il colpo

Giuntoli lavora per rinforzare l'attacco e ha messo l'olandese del Bologna tra i principali obiettivi. L'annata favolosa, ricamata da 14 gol e 7 assist, sarà l'ultima all'ombra delle Due Torri, l'ex attaccante del Parma in estate cambierà aria, andrà a rinforzare la rosa di una big.. Per questo motivo chi vuole il cartellino di Zirkzee deve mettere in preventivo un investimento superiore ai 50 milioni di euro.

- La concorrenza è forte e spietataa caccia di un nuovo 9 dopo la scelta di mettere sul mercato Gabriel Jesus,che da mesi lavora sul giocatore e sa di avere la forte influenza di Ibrahimovic. Senza dimenticare, che per ammissione del vice presidente Javier Zanetti è stuzzicata dall'idea di affiancare il talentuoso attaccante di Schiedam a Lautaro e Thuramil 9 del Bologna potrebbe essere convocato dall'Olanda per l'Europeo in Germania e vuole sapere prima di partire quale sarà la sua prossima squadra.

La Juventus prima di muoversi per canali ufficiali aspetta di avere l'aritmetica certezza di giocare la prossima Champions League, ma Giuntoli ha le idee chiare in testa. Finanziare il colpo Zirkzee con le cessioni dei giovani:che piace soprattutto all'Atalanta e a diversi club inglesi. Dall'Inghilterra è forte anche l'interesse per Samuel Iling-Junior mentre il Borussia Dortmund, che anticipato da Calciomercato.com, fa sul serio Dean Huijsen , difensore spagnolo attualmente in prestito alla Roma.

Zirkzee-Juventus potrebbe avere un alleato, Thiago Motta, il candidato forte per sostituire Massimiliano Allegri, che in estate lascerà Torino. Per l'italo-brasiliano è un 9 atipico, un regista d'attacco, perfetto per completarsi con una prima punta come Vlahovic. Lo porterebbe volentieri a Torino. La Juve lavora per entrambi: non sarà facile, ma un tentativo verrà fatto.