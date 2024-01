Al-Shabab-Roma: perché si gioca e dove vedere l'amichevole del 24 gennaio

Il 24 gennaio è prevista per la Roma una trasferta abbastanza ingombrante e impegnativa: i giallorossi del freschissimo nuovo allenatore Daniele De Rossi dovranno infatti recarsi a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita che in questi giorni ospita la Supercoppa Italiana, per affrontare in amichevole i locali dell'Al-Shabab.



PERCHE' QUESTA SFIDA - Il match, programmato tra le due partite di campionato contro Verona e Salernitana, nasce dall'accordo con il nuovo sponsor, Riyadh Season, la manifestazione che si è legata al Club come Front of Shirt Partner, e che anche attraverso lo sport mira a riunire persone da ogni parte del mondo nella capitale saudita. Nell'accordo è previsto anche che la Roma schieri in campo i suoi migliori giocatori, in modo che i tifosi arabi possano vederli giocare dal vivo. Al netto di infortuni, quindi, De Rossi dovrà schierare la miglior formazione possibile.



DOVE VEDERLA - Il match, previsto alle 17:45 italiane, non sarà visibile in chiaro, e al momento non è prevista alcuna copertura live. Dazn ha trasmesso le amichevoli estive dei giallorossi, ma ad oggi la partita con l'Al-Shabab non figura nella programmazione della piattaforma.