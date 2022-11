Al via l'ultimo ballo, gli ultimi Mondiali con il Portogallo. Neanche Cristiano Ronaldo ha saputo resistere all'emozione e si è commosso. Prima del fischio d'inizio della gara con il Ghana, CR7 si è lasciato andare: occhi lucidi, a stento ha trattenuto le lacrime durante l'inno portoghese per il campione, alla sua quinta Coppa del Mondo per la prima volta da disoccupato, dopo la brusca separazione con il Manchester United.