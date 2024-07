Dovbyk vuole solo la Roma: altro "no" all'Atletico e non gioca con il Girona

ROMA-GIRONA: SI TRATTA PER DOVBYK

La Roma insiste ora per trovare l'accordo con il Girona per Dovbyk: sul piatto un'offerta da 32 milioni di euro più 4 di bonus per convincere i catalani a privarsi del loro bomber da 25 gol nella passata stagione. Manca l'ultimo sì del Girona, che aveva già raggiunto in precedenza l'accordo con l'Atletico Madrid per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto, per arrivare alla fatidica fumata bianca.