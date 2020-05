La K-League sudcoreana è ripartita, con la prima giornata che è stata trasmessa in oltre 30 paesi. Sulla lavagna sono già pronte le quote relative al prossimo turno: il Jeonbuk, campione in carica, è ripartito vincendo e sabato mattina punterà al bis in casa del Busan, per un segno «2» che appare molto probabile a quota 1,65. Si attende ovviamente una risposta dell'Ulsan, pronto a riscattare la delusione per il successo solo sfiorato nel passato campionato e determinato a centrare i tre punti contro il Suwon. In questo caso però la lavagna è molto più equilibrata, visto che l'Ulsan è favorito ma a quota 1,95, contro il successo dei padroni di casa a 3,70. Tra le big in campo anche il Seoul, che dopo aver steccato all'esordio proverà a sfruttare il vantaggio casalingo nella seconda giornata, anche se non potrà contare sui propri tifosi, visto che si gioca a porte chiuse. L'avversario da battere è il Gwangju, per un segno «1» bancato a 1,75.