. Venerdì sera, con l'anticipo tra Valencia e Getafe, inizierà ufficialmente il primo campionato spagnolo senza, i due simboli principali che ne hanno fatto il centro del pianeta calcio negli ultimi anni. Non ci saranno nemmeno, fedeli scudieri di tante battaglie con la maglia del. Le Merengues, insieme al, si affacciano alla stagione in arrivo con più dubbi che certezze, tra giocatori fondamentali persi e problemi economici che non si risolvono (i blaugrana hanno ancora difficoltà ad iscrivere i nuovi acquisti come Depay e Aguero). La squadra da battere sarà l'di Simeone, che a differenza delle concorrenti non ha perso nessun big e si è rinforzata con l'arrivo didall'Udinese. Nonostante alcuni addii illustri,, sia per quelli cresciuti nei settori giovanili che per quelli provenienti dall'estero.– Lo scorso anno è toccato ai vari Pedri, Moriba, Isak, Zubimendi, Bryan Gil e compagnia mettersi in mostra. Un nome che potrebbe seguire le loro orme in casa Barcellona è quello del centrocampista. Prodotto puro della Masia, un trottolino classe 2004 che però gioca con una personalità da veterano.gli ha già dato tanta fiducia nel pre-campionato e può lanciarlo anche in Liga. Stesso discorso per l'austriaco, mezz'ala offensiva di 18 anni arrivato dalma che si è inserito subito negli schemi del tecnico olandese. Sponda, invece, da monitorare due prodotti della Fabrica, la cantera Merengues: il centrocampista(2000) e il terzino sinistro(2001), che nel finale della scorsa stagione avevano già esordito e giocato qualche minuto con. Vedremo sepunterà su di loro, hanno qualità per far rifiatare rispettivamente– L'è un'altra delle squadre da cui è possibile vedere il talento della cantera di Lezama emergere in prima squadra. Nell'ultima stagione ai baschi sono mancati i gol, chissà che non possa garantirli, attaccante classe 2002 e fratello di, con cui andrebbe a dividersi il reparto offensivo. Ma anche il 21enneè da tenere d'occhio: una seconda punta di 188 cm capace di muoversi molto bene tra le linee e imbottito di qualità. Anche in casaci sono un paio di ragazzi che possono trovare molto spazio con, chiedere alla Roma a cui hanno segnato nell'ultima amichevole per conferma: sono(2000) e(2001), due trequartisti mancini, rapidi e con il fiuto del gol. La neopromossacontinuerà a dare fiducia ai gioiellini(1998) e(2001), entrambi protagonisti dell'ultimo campionato vinto brillantemente. Sempre dalla Segunda arriva, incursore 23enne di proprietà delloche ha preso in prestito l', uno dei pilastri anche dell'Under 21. Anche neldi, che affronterà la Champions League, c'è un giovane in rampa di lancio ed è, un esterno del 2002 di origini canarie che ha già trovato l'esordio e i primi gol la scorsa stagione, quest'anno può confermarsi e trovare ancora più protagonismo.