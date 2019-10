Si vola a Bucarest!

Qualificato al primo evento di @easportsfifa con #FIFA20 #GoCrazy

Grazie a tutti per essere rimasti in live così tante ore nel fine settimana, ma sopratutto grazie a lamellabros per l’aiuto e… https://t.co/kqsEnGLfTV — Diego Campagnani (@CRAZYFATGAMER) October 14, 2019

Uno spazio dedicato al competitive di FIFA 20: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.: i pro player hanno preso parte al primo evento di qualificazione dell’anno, valido per ottenere un posto allache si terrà dall’8 al 10 novembre.Tra i numerosi i pro player italiani ad essere coinvolti,. Dopo aver concluso la prima fase dello Swiss Round con otto vittorie ed una sola sconfitta, Diego è arrivato alla fase ad eliminazione diretta dove ha prima superato l’olandese “MBxere”, prima di affrontare Nathan “Sneaky” Nayagom che però ha sconfitto il player italiano.Tuttavia, avendo perso all’ultimo round prima della qualificazione,, ottenendo la qualificazione per l’evento di Bucarest. Non sono riusciti nell’impresa della qualificazionedel team Mkers,del team 0775 eSports, eliminati al Losers Bracket. Stessa sorte anche per volti noti comeche non sono riusciti a superare la prima fase del torneo.L’attenzione del mondo competitivo di Fifa adesso si sposta sul prossimo evento di qualificazione che si terrà tra il 26 e 27 ottobre, valido per ottenere un posto per la FUT Champions Cup Stage II.