Le strade fra David Alaba e il Bayern Monaco sono sempre più lontane. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l’austriaco non avrebbe ancora trovato l’accordo con il club per il rinnovo di contratto. Ci sarebbe distanza tra la richiesta del giocatore (20 milioni di euro) e l’offerta dei bavaresi (11 milioni + 6 di bonus). Una trattativa che sta andando a oltranza e che alimenta le voci di cessione del difensore classe 1992. Ma chi potrebbe assicurarsi le prestazioni di Alaba? Secondo i trader c’è l’Inter di Antonio Conte. L’arrivo del 22enne al Centro Sportivo Suning, riporta Agipronews, è offerto a 5,00. Sarebbe un vero colpaccio per Marotta che vorrebbe regalare top player al tecnico nerazzurro per andare a caccia dello scudetto.