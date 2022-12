David Alaba in vacanza vista la mancata partecipazione dell'Austria ai Mondiali, ma il difensore del Real Madrid non può godersele perché ad agitarlo ci pensa il suocero: è stato arrestato per aver tentato un colpo di stato volto a restaurare il Reich in Germania.



LA RICOSTRUZIONE - A rivelare la notizia è il quotidiano Bild che spiega come Frank Heppner, rinomato chef stellato e padre di Shalimar Heppner (compagna di Alaba), figuri tra i 25 arrestati questa mattina in un raid della polizia contro un'associazione terroristica di estrema destra ("Cittadini del Reich"): l'obiettivo era quello di rovesciare lo Stato federale e restaurare il Reich, l'Impero. Una maxi operazione antiterroristica quella condotta dalla polizia tedesca, che ha stanziato più di 3mila agenti che hanno fatto irruzione in più di 130 abitazioni e altri luoghi come uffici e magazzini in 11 Lander su 16 dello Stato Federale. Il procuratore generale Peter Frank, si legge, ha spiegato: "Alcune persone erano già previste per entrare nel nuovo governo. Il ministero della Giustizia doveva essere ceduto a un ex deputato. Il gruppo militare aveva anche istituito un ramo militare che doveva costituire un nuovo esercito tedesco".