Albania-Cile: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Una delle amichevoli internazionali da seguire con attenzione in questa sosta è sicuramente quella tra Albania e Cile: la nazionale balcanica è inserita nello stesso girone dell'Italia con Spagna e Croazia ai prossimi Europei da giocare in Germania e sarà la prima avversaria da affrontare, il 15 giugno a Dortmund. Venerdì 22 maggio gli uomini del ct brasiliano Sylvinho incrociano il Cile in uno degli ultimi test-match prima della rassegna continentale. Cile che sta attraversando uno dei momenti peggiori degli ultimi anni: la Roja, sotto la guida dell'argentino Gareca, ha fatto appena 5 punti in 6 partite fin qui nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali e ha mancato l'accesso a Qatar 2022.



ALBANIA-CILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Albania-Cile



• Data: venerdì 22 marzo 2024



• Orario: 20:45



• Canale TV: /



• Streaming: /



La sfida tra Albania e Cile, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Tardini” di Parma, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di Sylvinho e quelli di Gareca.



ULTIME DAI CAMPI - Tra i tanti "italiani" presenti nella rosa albanese, c'è attesa e curiosità per l'impiego di Kumbulla, che non trova spazio nel Sassuolo in difficoltà dopo il trasferimento dalla Roma, mentre il suo compagno in neroverde Bajrami non dovrebbe avere problemi ad essere titolare assieme all'interista Asllani e al leccese Ramadani a centrocampo. L'altro interista Alexis Sanchez guida l'attacco dei sudamericani, che sono privi di Brereton Diaz a causa del fatto che il calciatore inglese naturalizzato cileno non ha ancora imparato lo spagnolo.



PROBABILI FORMAZIONI



ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Mihaj, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi. Ct. Sylvinho



CILE (4-2-3-1): Cortes; Diaz, Catalan, Maripan, Suazo; Echeverria, Pulgar; Davila, Sanchez, Bolados; Vargas. Ct. Gareca