Juventus, ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore. Il comunicato, la firma e le cifre

Calciomercato.com

La firma dell'ex tecnico delè arrivata nelle scorse ore e il club bianconero hain questi istanti il suo arrivo sulla panchina juventina. L'ex giocatoreè la prima vera scelta del ds Cristianoche ha visto in lui il profilo perfetto per aprire un nuovo ciclo alla Continassa. Dopo un lungo corteggiamento, è arrivato il sì, certificato dal comunicato della società."È ufficiale: il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore - partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League".

"Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi".Motta ha portato ilin Champions League nella passata stagione e, dopo aver declinato l'invito dei rossoblù a restare in Emilia, ha. Prenderà il posto di, allenatore ad interim dopo l'esonero per giusta causa di Massimiliano. Salutato l'allenatore toscano, ora la società volta pagina e si affida a un mister moderno, in rampa di lancio e di cui si parla un gran bene fin dai tempi in cui allenava nelle giovanili.

Thiago Motta infatti ha iniziato la carriera da allenatore nelQuindi il rientro in Italia, dove aveva giocato con, per allenare(da ottobre a dicembre 2019) e(2021-2022). Ha guidato ilnelle ultime due stagioni, portando Zirkzee e compagni a livelli inaspetati.Dopo la fine del campionato, Motta ha staccato per un po', godendosi le meritate vacanze. Lo hanno avvistato alquindi in, dove ha ultimato un lungo viaggio in sella alla sua moto. Gli ultimi giorni di vacanza li ha trascorsi a, non lontana da, dove sarebbe avvenuto l'ultimo incontro, quello decisivo con Giuntoli, con annessa

- Thiago Motta si lega alla Juventus per lee avrà un ingaggio da