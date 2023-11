ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Bare, Asllani, Bajrami; Asani, Daku, Uzuni. All. Sylvinho.

FAR OER (4-1-4-1): Lamhauge; Danielsen, Faero, Edmundsson, Davidsen; Vatnhamar; Bjartalid, Joensen, Andreasen, Hendriksson; Edmundsson. All. Ericson.