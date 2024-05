Furia Allegri, il racconto di Vaciago: 'Strattoni, spintoni e minacce! 'Direttore di m***a, so dove aspettarti... Ti strappo le orecchie!'

La finale di Coppa Italia contava davvero tanto per Massimiliano Allegri e la tensione con cui ha vissuto la gara, il suo finale con tanto di espulsione, show e muso duro con gli arbitri, e perfino i festeggiamenti, con tanto di messaggio tutt'altro che velato mandato al ds Cristiano Giuntoli ne sono la prova. Ma che poi l'allenatore livornese abbia del tutto perso le staffe lo racconta Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, con cui c'è stato un furioso alterco nel finale.



MINACCE E INSULTI - Nel corridoio che porta alla sala stampa, secondo quanto raccontato da Tuttosport c'è stato l'acceso confronto sfociato prima in insulti e poi lo scontro fisico, con uno spintone e degli strattoni e con tre uomini a trattenerli, e infine in minacce vere e proprie fisiche e verbali. Secondo l'allenatore bianconero il giornalista sarebbe "complice" della società e su di lui ha sfogato tutta la rabbia repressa delle ultime settimane.

Un vero e proprio alterco raccontato oggi sulle pagine del suo giornale da Vaciago. Questa la sua versione dei fatti: "Nel corridoio che corre lungo l'enorme sala stampa ho, diciamo, "incrociato" Allegri. Prima che il fatto diventi caso, con le conseguenti distorsioni social, offro il mio racconto dello sgradevole accaduto. Prima della conferenza ha trovato qualche minuto per me:A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato:

Soltanto l'intervento di, componente dell'Ufficio Comunicazione della Juventus, e di un addetto della- racconta ancora Vaciago - sono riusciti a riportare la calma e ad allontanare l'allenatore, parecchio nervoso, dal giornalista.

"Visto che nella sua tumultuosa serata romana ha aggredito il quarto uomo - si legge ancora su 'Tuttosport' - nel dopo partita ha aggredito Rocchi, si è fatto pizzicare dalle telecamere mentre invitava Giuntoli ad andarsene proprio prima della premiazione, insomma ha vinto la Coppa e ha perso il controllo, rovinando la festa e imbarazzando non poco la sua società, il cui aplomb è tendenzialmente assai diverso".

Resta adesso appunto da capire come reagirà la Juventus in seguito a quanto accaduto.