Il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka ha parlato del futuro del tecnico Reja sulla panchina della nazionale: "Il CT della Nazionale continuerà ad essere in carica come al solito, non abbiamo preso una decisione. Onestamente non stiamo negoziando o discutendo con nessun altro allenatore al momento. Qualsiasi tipo di notizia che possa circolare sulla questione dell'allenatore è falsa. Non abbiamo ancora interrotto i rapporti con l'attuale allenatore e non abbiamo ancora avviato discussioni con un altro allenatore".