Tra le questioni più delicate del momento c'è quella inerente la Coppa d'Africa. I club dovranno rinunciare per il mese di gennaio ai propri calciatori convocati per la competizione. Tra le squadre interessate c'è il Napoli che perderà Koulibaly, Anguissa e Osimhen, con il dubbio Ounas. Il noto preparatore Eugenio Albarella è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato proprio di questo argomento:



"Il Napoli non può non mandare i propri giocatori a disputare la Coppa d'Africa, tutte le società hanno l'obbligo di mandare i propri tesserati quando convocati. L'opposizione comporterebbe la squalifica dei calciatori interessati. Da regolamento c'è l'obbligo per le società di dare i calciatori almeno dieci giorni prima dell'esordio della Nazionale in coppa".