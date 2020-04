Staresti ore a parlare di pallone, avendone di storie da raccontare. Tra aneddoti del passato e idee per il futuro raccontati senza troppi giri di parole. Ha scritto le pagine più belle della storia del Milan, ha lasciato il segno anche nelle due esperienze in Spagna con le maglie di Atletico Madrid e Barcellona.ha aperto il baule, prezioso, dei ricordi nella lunga diretta Instagram sul nostro profilo ufficiale."Era il 1982 quando arrivai al Milan, avevo appena dieci anni. Ero giovanissimo, una volta c'era la categoria dei primi calci. Non esistevano le scuole calcio ai tempi, facevo la quinta elementare"."Non spesso, capitava tutti gli anni. Io ricordo che avevamo Oscar Mondadori e Pooh, erano i due sponsor che si erano intervallati nel giro di un anno. Noi giovani mettevamo le magliette al contrario poi arrivò Berlusconi e cambio tutto. Pensi che, nella categoria Giovanissimi, andammo a fare un torneo con la divisa. Anzi, le dirò di più, con il doppiopetto. Me lo ricorderò sempre: siamo passati dalla t-shirt al doppiopetto di Berlusconi"."Lui mi prese in disparte, ancora prima di quell'estate, e mi disse: 'Io voglio che cresca da noi, meglio fare 15 partite al Milan che rischiare fuori". Tanti giocatori erano andati via, anche bravi, e c'era il rischio di perdersi perché sei anche nel momento di maturazione a livello umano. Io gli risposi: 'Presidente, io ci metto la firma sulle 15 partite, ci mancherebbe. Sono al Milan'. Poi capitò questa occasione e decise la società, ai tempi era così. Non avevo nemmeno il procuratore, ero andato e tornato da Padova praticamente da solo. L'ho preso intorno al 1992"."Esattamente, con Giovanni Branchini e Carlo Pallavicino. Bisognerebbe chiedere a Carlo una curiosità: l'ho conosciuto fuori un ristorante a Padova, non so nemmeno se mi ha pagò la cena (ride ndr)"."Si, e nello stesso anno faccio l'esordio in Nazionale, a dicembre. Diciamo che Berlusconi gioca sempre all'attacco e poi, qualche volta, ti dice di arrangiarti. Lo dico perché, al rientro da Padova, in una delle prime partite giocate da titolare dopo Cagliari, ad Ascoli, lui mi diede subito l'etichetta, che io odio tremendamente perché possono fare male a un ragazzo, di nuovo RIvera. Può capire che un po' di pressione l'ho avuta all'inizio"."Il numero 4 arrivò perché era l'unico libero. Lei è tanto giovane ma prima i numeri partivano dall'1 all'11 e in quella squadra potevi prendere solo quello libero (ride ndr). Il numero era davvero l'ultima cosa. Mi ricordo che il primo anno, con Capello in panchina, ho provato a giocare con qualsiasi numero: l'8, il 4, il 10 e il 7. Sicuramente il 4 è stato quello più costante. Molti mi ricordano che, nelle 4 competizioni importanti fatte con la Nazionale, ho giocato con l'11 e con il 9, oltre che con il canonico 4. Molti non sanno che i numeri delle Nazionali si seguiva un ordine alfabetico per reparto. Quindi ti poteva capitare qualsiasi numero, una volta mi capitò anche il 9. Il 10 poteva esser giusto, ma appena appena perché nel calcio moderno identifica il giocatore offensivo, io ero un regista e non il trequartista di talento. Io davo i tempi, facevo partire l'azione"."Posso dirlo? Questa è una domanda un po' bastarda perché alla fine se ne dici uno gli altri li scontenti. Solo per elencarli: Gullit, Donadoni, Savicevic, Boban, Rui Costa. Ne ho avuti abbastanza di 10 per poter scegliere. Poi dipende cosa intendi per 10 perché a volta era una seconda punta, una volta il fantasista e altre volte era semplicemente quello più talentuoso"."Esattamente, non hanno quasi mai fatto il numero 10 vero e proprio loro due. Erano giocatori di grandissima qualità che si sono sempre adattati a sistemi di gioco diversi rispetto alle loro squadre precedenti all'arrivo in rossonero. Boban ha giocato molte volte sulla fascia, poi è venuto vicino a me. Poi ha giocato solo un piccolo sprazzo, nella seconda metà dell'anno dello scudetto del 1999, da mezzapunta. Savicevic partiva sempre largo a destra e poi entrava con la sua qualità. Nel 4-4-2 sembrava un esterno di grandissima qualità, dove faceva sempre l'uno contro uno. Ne ho visti davvero pochi con il suo coraggio e la sua spregiudicatezza nel fare l'uno contro uno"."Tante volte ci si lega tantissimo alle vittorie, quell'anno lì, può immaginare, è un anno da incorniciare: vinco Champions League e campionato e arrivo secondo al Mondiale con la Nazionale. Non può essere escluso dai ricordi più belli anche se non è stata l'unica stagione che ricordo con più emozione"."Diciamo di sì, perché era arrivato in un momento molto delicato: eravamo in 10 contro 11 complice l'espulsione di Billy(Costacurta ndr). Moralmente eravamo anche a pezzi perché sapevamo che nemmeno Baresi ci sarebbe stato nell'eventuale finale. Eravamo una grandissima squadra, quello sì, ma giocavano una partita secca in casa. Poteva succedere di tutto e quel gol è stato bello, molto, ma anche significativo perché ci consegna la finale"."Può immaginare che, avendo finito la mia carriera al Barcellona, questo argomento l'ho affrontato tante volte. Tanti di loro sono rimasti miei amici, altri erano diventati anche miei dirigenti come Begiristain, quindi può immaginare. Il discorso è vero, la realtà fu proprio quella che ha descritto. Noi avemmo solo 15 giorni per preparare quella partita, loro 3 giorni prima stavano festeggiando la vittoria del campionato. Avevamo una forma di presunzione che però quando ho conosciuto Cruyff, perché ho avuto la fortuna di passare diverse serate con lui, raccontava che quella spregiudicatezza era una forma per cercare di incutere pressione all'avversario. Sapeva chi incontrava e allora voleva mettere qualche difficoltà in più con le parole. Il problema è che noi siamo stati una squadra, che pur avendo due assenze pesanti come quelle di Baresi e Costacurta, in quei 3 anni aveva raggiunto 3 finali. Era una squadra formata da grandi giocatori e da grandi uomini"."Penso e spero di si (ndr)"."Quando l'ho conosciuto, ahimè possiamo dirlo, era negli ultimi anni della sua vita. In un'occasione ebbi l'opportunità di giocarci anche insieme a calcio. Lui era molto carismatico, la forza risiedeva nella convinzione di poter trasferire un modo specifico di fare calcio. Le sue regole, i suoi concetti, il suo gioco fondato sul possesso palla: tutte nozioni importanti per i giovani. Erano i valori della collettività, lui è stato uno dei primi giocatori universali. Lo ha dimostrato anche come allenatore a livello di mentalità. E' sempre stato un punto di riferimento per il mondo del Barcellona. Il suo carisma, la sua sicurezza legata anche a una spontaneità quando eravamo davanti a una paella o a un bicchiere di buon vino"."Non me la ricordo sinceramente. Sicuramente fu una grande festa, seguita a quello dello scudetto. Le racconto una cosa inedita: avevamo fatto una scommessa insieme ad altri 4 o 5 giocatori. In caso di vittoria, avremmo dovuto mettere l'orecchino. Io misi l'orecchino per otto giorni, non svelo gli altri nomi perché toccherebbe a loro. Sono nomi inimmaginabili, le assicuro questa cosa. Lo abbiamo tolto prima di andare in ritiro al Mondiale perché ci siamo detti che Arrigo Sacchi ce lo avrebbe fatto togliere subito"."Scusi se la interrompo, ma voglio correggere un pensiero comune: in squadra ne ho vinte 3, poi è normale che alcune finali le ho vissute da ragazzo. Ma dico sempre che di due Champions League vinte ho la foto nello spogliatoio con la coppa, e di una ho la foto in campo. Questa è la diversità, è normale che se devo pensare a una finale mi viene in mente quella del 1994"."Lo ringrazierò sempre. Lui arrivò in un momento mio molto difficile perché il 1998 ebbi un'infiammazione all'adduttore della gamba destra. Pensi che per 3 mesi presi l'Aulin tutti i giorni per allenarmi perché volevo andare al Mondiale. Ahimè non arrivai nelle migliori condizioni, tanto è vero che qualche partita non la giocai giustamente. Quando sono rientrato cercai di rimettermi a posto e iniziammo un percorso insieme con grande fiducia in un progetto di costruzione. Di un cambiamento anche radicale di modulo, con tre difensori. Ci trovammo nelle ultime 10 giornate a giocarci lo scudetto e ci dicemmo: 'Giochiamocelo!"La cosa bella è che c'era ancora la vecchia guardia, Zaccheroni gli aveva sempre dato grandi meriti. Fu inaspettato e lì si che ci furono dei festeggiamenti folli, secondi solo a quelli della vittoria nella Liga con il Barcellona. Boban, Weah e tutti gli altri erano scatenati"."Si, è vero che si era rotto qualcosa. Da una parte fu una scelta condivisa da tutti ma è anche vero che, negli anni precedenti, il Milan non prese mai in considerazione le tante offerte che erano arrivate per me. Lì inizio a prendere in considerazione queste situazioni. Io non sono mai voluto essere un peso per nessuno, nemmeno alla fine della mia carriera al Barcellona. Con grande dispiacere, perché avevo sempre detto che il mio sogno era quello di finire la mia carriera al Milan. Se non mi avessero mandato via, però, non avrei provato tutte le esperienze professionali meravigliose che ho fatto poi. Bellissima sia quella con l'Atletico Madrid che con la Lazio, dove vinco un trofeo che mi mancava: la coppa Italia"."Devo dire la verità, il mio percorso post carriera è stato diverso dagli altri perché ho iniziato a fare il dirigente per la Federazione. E' una scelta coraggiosa e impegnativa, perdi di vista tutti gli amici perché viaggi tanto tra Roma e Milano. Io, pur non sentendo spesso tanti amici che ho avuto, ne posso dire come Costacurta e Paolo e sembra che stiamo giocando ancora. Perché, anche se non c'è la continuità di rapporto che avevamo prima, c'è un'amicizia amicizia incredibile. Posso passare anche tanti mesi senza sentirci ma rimane cosi, come con Ambrosini. Così succede anche all'estero, io ho un amico speciale come Puyol. Ci sentiamo abbastanza, così come con Di Biagio. Poi vanno tutti contestualizzati al momento, con Gigi Casiraghi ci frequentiamo spessissimo"."Va tutto contestualizzato, non voglio entrare nella polemica. E' stata una cosa di getto, stiamo vivendo un momento molto particolare. Non voglio rientrare in quel discorso perché va contestualizzato in quel momento lì"."Senza dubbio Marco Van Basten, talento unico. Ha vinto tre palloni d'oro chiudendo la sua carriera giovanissimo, a soli 28 anni. L'infortunio è stato un plus negativo. Ma ho giocato con tantissimi attaccanti fortissimi: Weah, Shevchenko, Vieri, Pippo Inzaghi, Signori, Baggio"."Personalmente gli sono stato molto vicino. Era difficilissimo poter comunicare con lui, perché non sapeva una parola in italiano e nemmeno in inglese. Comunicava a gesti, era molto complicato. Si vedeva che era un grandissimo campione, ma il discorso è riuscire a unire il talento alla prestazione. Io faccio sempre l'esempio dell'attore che va a recitare alla Scala: tu hai l'opportunità di gareggiare per il massimo, ma poi devi essere tu a sostenere quello che tutti pensano di te. Con il lavoro e tutto. Sheva lo ha fatto fin dal primo giorno, aveva il talento e si è saputo adattare al palcoscenico, non è da tutti"."Siccome esce sempre il suo nome quando vengo intervistato, io vorrei che superasse quello che ho fatto io. Glielo auguro davvero tanto, ma veramente di cuore. E' vero che ha delle caratteristiche molto simili alle mie, però torno al discorso di prima sull'etichetta. E' un giocatore moderno, a me piace molto. Ma ci sono diversi giocatori italiani che a me piacciono tanto. Se mai dovessi dire qualcosa al Milan, gli consiglierei di costruire un gruppo di valore con degli italiani, poi puoi anche costruire il fenomeno straniero. Ma se non parti dal senso dell'italianità diventa difficile, io punterei molto su questo fattore"."Non sono un dirigente (ride ndr). Ci sono persone deputate a queste decisione. Siccome so quanto sia difficile scegliere un allenatore per via dei miei trascorsi in Nazionale quando con i presidenti abbiamo sempre cercato la soluzione migliore del momento"."Non l'ho scelto io ma secondo me è il meglio che ci possa essere. Si è calato nella parte così velocemente che quando l'ho visto gli ho fatto i complimenti per quello che è riuscito a trasferire alla squadra. Io sono uscito da qualche anno di Federazione e so che non è così facile"."Tante cose sono strane per gli allenatori, tutti mi hanno insegnato qualcosa. Sacchi mi ha insegnato a comportarmi in maniera diversa perché io sono entrato al Milan così tanto giovane. Lui mi ha trasformato da calciatore a giocatore di calcio. Il calciatore sa calciare bene la palla, il giocatore sa stare in mezzo al campo e fare il professionista. Capello ha avuto il coraggio di buttarmi nella mischia, di darmi la fiducia nel farmi giocare titolare. Non era facile, avevo solo vent'anni. Zaccheroni anche è stato molto importante, lo stesso Tabarez. Al Milan non ha avuto molta fortuna ma poi l'ho incontrato tante volte in giro per il mondo. Ho avuto la fortuna di avere sempre il meglio come allenatori"."Premesso che non io la persona che deve decidere, c'è il Consiglio Federale. Non voglio entrare nemmeno nel merito economico anche se è molto importante perché si sta stabilendo cosa si può perdere. Da spettatore posso dire che l'aspetto della salute è molto importante. Io ho partecipato, con il presidente del settore giovanile scolastico Tisci, alla decisione, cosa che è successa due giorni fa, di terminare i campionati giovanili. Dal momento in cui viene meno l'interesse economico oggi non ci sono le condizioni per ricominciare, magari tra due mesi la situazione sarà diversa. Io, ripeto, faccio delle osservazioni da esterno: più un protocollo è restrittivo, con tante normative, più vuol dire che c'è un rischio più grande. Vuole dire che, forse, si sta forzando la mano per una condizione che in questo momento c'è. Il calcio è uno sport di contatto, ma bisogna prendere una decisione considerando la salute. Tutti vorremmo ripartire ma va fatta una considerazione: oggi c'è un Protocollo troppo articolato, addirittura dicono che la serie B e la C potrebbero non rientrare e sono professionisti. E' normale che la Federazione voglia essere pronta all'eventualità di una ripresa, ma leggendo il Protocollo noto delle accortezze che non danno per scontate che non possa succedere nulla. Addirittura è uscita una dichiarazione della Commissione medico scientifica, con il Professor Ricciardi, dove viene messo in evidenza che il calcio è un'attività di contatto, Io non gioco, ma leggo tutte queste cose e più capisco che il rischio è sempre più alto. Forse ci saranno due step, già le riaperture degli allenamenti le vedo molto complicate. Vedo una situazione affrettata e con molti dubbi".