L’ex calciatore del Milan Demetrio Albertini ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport a Coverciano: ecco alcune delle sue dichiarazioni.



"La mia sensazione è quella di un bel Milan. C’è la solidità del progetto e alcuni elementi stanno migliorando con la squadra. Adesso non è più una sorpresa, ma una certezza. Il gol di Maldini? Non mi ha stupito, mi ha reso felice. Deve ancora costruire la sua carriera, come il nonno e il papà. Contro l’Atletico Madrid in Champions sarà affascinante. La società dei Colchoneros è la stessa di quando c’ero io. Il Milan ha dimostrato a Liverpool di poter stare nella competizione, a San Siro potrebbe arrivare una nuova consapevolezza. Chi mi ha sorpreso in A? La Fiorentina: sta giocando un bel calcio, ha fatto acquisti giusti. Affrontarla è difficile per chiunque, anche per il Napoli".