Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Demetrio Albertini si sofferma anche su un nome accostato ai rossoneri: “Renato Sanches? È giovane ma ha già molta esperienza tra club e nazionale, un regista atipico moderno, tecnicamente molto dotato. Anche lui adatto al modello Pioli. Sostituire Kessie, però, sarebbe dura per chiunque. Il rinnovo? La difficoltà è nel programmare, perché da una parte il Milan costruisce credibilità per il futuro valorizzando i suoi talenti, ma dall’altra ne perde un pezzettino se li lascia andare via quando sono al top. È un discorso ampio: andare incontro alle richieste di Kessie vorrebbe dire “esporsi” alle richieste successive degli Hernandez e così via. Bisogna capire in che tempi il Milan vuole arrivare ai vertici, anche europei”.