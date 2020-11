L’uomo del momento in casaè senza dubbiol’exè stato infatti capace di mettere a segnonel pirotecnico match vinto per 5 a 4 contro la. Ai microfoni di tuttoc il bomber ha parlato di questo incredibile record e più in generale del suo momento personale e di squadra."Non è di certo una cosa che capita spesso e non è stato così semplice ma grazie al lavoro dei miei compagni e all'evoluzione della partita, sono riuscito a realizzare un poker con una dedica speciale: il primo pensiero è andato subito alla mia ragazza che è dolce attesa. Stiamo aspettando di sapere se è maschio o femmina, un momento molto importante della nostra vita insieme"."Nonostante le vicissitudini legate al Covid, a livello personale il 2020 è stato sino ad ora un anno positivo. Spero di continuare sulla strada intrapresa mettendomi a disposizione del gruppo e dando sempre il massimo per la squadra"."Non ci piace guardare troppo a lungo termine: ritengo sia importante pensare al campo partita dopo partita, è così che si raggiungono grandi traguardi. L'obiettivo primario di certo è la salvezza, una volta conquistato quello proveremo a toglierci maggiori soddisfazioni"."Affrontare il proprio passato è sempre emozionante e stimolante. Ma i 90' di domenica li vedo solo in funzione del nostro momento e della nostra classifica. Fare punti su un campo così difficile rappresenterebbe un ulteriore step di crescita nel nostro percorso"."Il nostro girone è un girone molto equilibrato e come spesso accade nel calcio bastano alcune prestazioni sottotono per perdere qualche posizione di troppo. Al di là di questo non sempre i nomi sono sinonimo di risultato. Ad esempio proprio nell'anno in cui ero a Novara, nonostante avessimo una rosa composta da grandi giocatori, incappammo in una stagione negativa"."Nessun rimpianto. Quella tra me e il Perugia è stata una scelta condivisa, intrapresa in seguito a una serena valutazione comune. Ho colto al volo l'opportunità di venire all'AlbinoLeffe e sono contento di questo".