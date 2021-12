In occasione del match di domani contro la Pro Patria, l'AlbinoLeffe esordirà nel nuovo stadio di Zanica, il primo di proprietà in Serie C: il progetto è stato sviluppato dallo studio di architettura già autore del "Johan Cruijff" di Barcellona, con una nuova tribuna da quasi 1.800 spettatori e sostenibilità.



'UN GIORNO STORICO' - "Un giorno storico per il calcio italiano" come scrive il presidente della C Francesco Ghirelli al presidente del club Gianfranco Andreoletti. Questo il comunicato del club: "Una nuova tribuna per 1.791 spettatori, di cui 1.147 locali, 513 ospiti, 10 postazioni VIP e 31 postazioni media. Zone ristoro, postazioni specifiche per le riprese televisive e per il personale di servizio e, al piano inferiore, tutti i locali dedicati alle squadra- Bassa impronta ambientale degli impianti, che sfruttano l'energia geotermica per il riscaldamento, senza produzione di CO2, e recuperano le acque piovane per l'irrigazione delle ampie aree verdi".