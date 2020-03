è rimasto molto legato ae non ha fatto mancare la sua vicinanza in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Lo stesso giocatore del Villarreal è intervenuto ai microfoni di- "In Italia l'emergenza è iniziata dieci giorni prima, ma la situazione ora è la stessa. Sono due Paesi a cui voglio bene, c'è gente che ha perso famiglia, sono morte tante persone anziane. Dispiace per quanto sta accadendo- "Avevo pensato di tornarci non appena il tempo fosse migliorato, spero di farlo quando finirà tutto o in estate. Da quando sono andato via non sono ancora tornato per salutare gli amici. Napoli mi manca. D'altronde quando trascorri sei anni in una città in cui sei stato bene, dove la gente ti ha voluto bene, non può che essere così. Ora sto bene perché sono a casa, però ho bisogno di tornare a Napoli, perché ci sono stato bene, mi manca. Devo andare a trovare dei miei amici, ma soprattutto le mie bambine vogliono salutare i loro amici e le maestre di scuola a Napoli".- "Difficile pensare al calcio in questo momento, la testa pensa alle persone malate e speriamo che guariscano. Nel calcio c'è sicuramente una difficoltà perché manca il tempo e credo se ne parlerà in estate. È una decisione che spetta a chi è in alto. Il campionato non può finire così, non è giusto che finisca così. Le squadre che sono in zona retrocessione possono ancora salvarsi. Quindi dico che se non si può continuare bisognerà annullare tutto".- "Ho sentito che ha sofferto il virus, ma sono contento ora stia bene. Non l'ho ancora sentito, però presto lo chiamerò".