Il mondo del calcio si stringe attorno a quello della sanità. C'è bisogno infatti di una grossa mano anche economica per riuscire a curare più persone possibili in questo momento di emergenza.



Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nei giorni scorsi aveva dato la sua disponibilità, come aveva rivelato il dott. Paolo Ascierto. Ma oggi ecco arrivare la notizia della sua iniziativa: secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis non si è limitato ad una semplice donazione. Infatti il patron azzurro ha acquistato attrezzature necessarie per allestire nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva, ovvero ventilatori polmonari, caschi cpap e tubi endotracheali.