Secondo il Corriere dello Sport, dopo l'intervento al ginocchio di ieri per Albiol è stagione finita: "Albiol le ha provate tutte pur di non finire sotto i ferri: si pensava di poter risolvere il problema al tendine rotuleo del ginocchio sinistro ricorrendo a una terapia con le cellule staminali, ma poi Raul ha deciso di optare per l’intervento chirurgico, eseguito ieri dal professor Alfredson. Considerando il post-operatorio, la riabilitazione e tutto il resto, Albiol ha chiuso in largo anticipo la propria stagione. Per tornare abile e arruolabile, in sintesi, serviranno più o meno quattro mesi; bisognerà attendere giugno: e ciò significa che il giocatore potrà recuperare giusto in tempo per il ritiro estivo in programma a Dimaro"