Dichiarazioni offensive ai danni del direttore di gara Pier Silvio Mazzoleni: per questo motivo è stato multato Aurelio De Laurentiis, alla luce delle parole prima del match Inter-Napoli disputatosi il 26 dicembre scorso: "Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale": per queste frasi una multa di 14 mila euro. Alla società SSC Napoli un'altra da 6mila euro. Ecco la motivazione data data a margine della sanzione: "dichiarazioni lesive della reputazione del signor Pier Silvio Mazzoleni"