Alcaraz uomo-derby: non he ha mai perso uno. E per la Juventus mandarlo in campo vuol dire risparmiare

Prima un big match per iniziare (debutto in Inter-Juventus), poi un big match alla prima da titolare (Napoli-Juventus); ora un big match, il derby contro il Torino, per cercare una svolta?, centrocampista argentino della, sta cercando di accelerare il suo ambientamento in Italia per indurre il club bianconero a puntare su di lui anche in futuro. Il classe 2002 di proprietà del Southampton, infatti, è nel capoluogo piemontese in, e su di lui la Vecchia Signora deve ancora prendere una decisione.Quasi 50 i milioni che dovrebbe pagare la Juventus, una cifra altissima che scoraggerebbe molte società. Tuttavia, in questo accordo sono presenti diverse clausole che innescano o disinnescano delle. Per il momento siamo a quota: di questo passo, la Juventus rischia di pagare.Questo totale. In questo senso, il particolare feeling con i derby di Alcaraz può aiutare.

Di stracittadine, infatti, l'argentino ne sa più di qualcosa.è sentitissimo, secondo solo a quello tra River Plate e Boca Juniors, con gli stadi che distano poche centinaia di metri.. A Southampton non ne ha giocati, ma adesso ha l'occasione di allungare la sua striscia in quello della Mole. Per confermare questo rapporto fortunato e avvicinare un po' il proprio futuro ai colori bianconeri.E se, pur annullando tutte le penali, 49,5 milioni fossero comunque troppi? L'idea del CFOsarebbe quella diIl Southampton, che milita in seconda divisione inglese, lotta per la promozione e al momento è quarto, in piena zona playoff: un ritorno in Premier League dei Saints potrebbe giocare a favore dei bianconeri.