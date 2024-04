Napoli, De Laurentiis chiama Italiano ma sogna Conte: il nuovo allenatore e l'intreccio con Juve e Milan

Porte girevoli per quanto riguarda le panchine con diversi club pronti a cambiare guida tecnica. A partire dalla Serie A, con nomi importanti che cercano squadra. E il primo è proprio, che dopo un anno di stop è pronto per rimettersi in gioco e ripartire dal massimo campionato italiano. Un'occasione ce l'aveva avuta conlo scorso novembre egià a gennaio, ma l'ex Juve ha rifiutato entrambe le offerte con l'intento di partire dall'inizio e non da subentrato durante la stagione.

"SOGNO" CONTE - Non se n'è fatto nulla quest'anno, ma. È lui il primissimo obiettivo, il "sogno" in un certo senso. Conte valuterà le offerte, il progetto che più lo stimolerà. Tra le sue idee c'è il ritorno alla, che però è in forte pressing super il dopo Allegri. PoiSpecialmente in caso di un buon percorso in Europa League. Così. Non lo ha mai nascosto e valuta l'idea azzurra. Anche senza Champions, non sarebbe un problema per lui ripartire più indietro e senza la massima competizione europea. Occorrerà, però, un progetto convincente e un mercato all'altezza delle aspettative.

- De Laurentiis chiaramente non ha una sola idea in mente. Perché ci sono vecchi pallini e altre soluzioni.ma, per evitare di andare in contrasto con l'amico Commisso, lo stesso De Laurentiis non ha provato ad affondare il colpo. Ora cambia tutto,e Italiano rappresenta l'idea di calcio moderno che vorrebbe rivedere il presidente nel suo Napoli. Gli altri cercati ma oggi più indietro nelle volontà del patron azzurro sono(che potrebbe accasarsi proprio alla Fiorentina) edel Nizza.