Aldair ha parlato ai microfoni di New Sound Level della vittoria dei giallorossi in Conference League e del percorso che sta facendo José Mourinho con i capitolini“Non me l’aspettavo, anche se è un allenatore vincente secondo me c’erano altre squadre favorite a vincere questa coppa”.“Avevo tutti intorno lì in tribuna, ho abbracciato prima di tutti Bruno Conti e Rizzitelli che al fischio finale sono impazziti, è stata un’emozione bellissima”.“Bremer è un giocatore molto interessante, se ne parla bene già da qualche anno, è un giocatore che seguo da qualche tempo, sin da quando giocava in Brasile. Sarebbe un acquisto importante perché conosce bene il calcio italiano e ha un grande potenziale”.“È stato molto concentrato quest’anno, in finale dalla parte sua non è passato nessuno e sono stato molto contento della partita che ha fatto, è un giocatore affidabile su cui si può contare per la prossima stagione”.“Non credo che Totti tornerà alla Roma, siamo andati a Tirana insieme e non mi ha mai parlato di nulla, solitamente mi parla delle cose. Lavoriamo insieme su alcuni calciatori in Brasile, credo che in questo momento non ci sia nulla. È quello che vogliono tutti i tifosi della Roma, compreso il sottoscritto, ma credo che in questo momento Francesco sia impegnato su altro”.