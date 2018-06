Cancelo è ormai solo un ricordo, destinato a tornare a San Siro solo da avversario con la maglia della Juventus, per l'Inter è caccia aperta al suo successore e gli occhi sono tornati su Aleix Vidal. Non un nome nuovo per i nerazzurri, che flirtano con lo spagnolo classe '89 già da un paio d'anni, ma un profilo che andrebbe a colmare le lacune lasciate dal portoghese: rapido, propenso alla fase offensiva a tal punto da poter essere impiegato sia come terzino che come esterno alto a destra, sono diversi i tratti condivisi da Vidal e Cancelo e che hanno convinto l'Inter a puntare su di lui.



PIANO INTER, MA RAFINHA... - Presi i primi contatti e incassata la disponibilità al trasferimento del giocatore, corteggiato negli scorsi mesi anche dal Napoli, Ausilio cerca ora una soluzione che permetta ai nerazzurri di non gravare eccessivamente sulle casse della società: il piano dell'Inter è di strappare al Barcellona un prestito senza obbligo di riscatto, con un diritto di acquisto a titolo definitivo tra i 10 e i 15 milioni di euro visto il contratto fino al 2020. In pratica, la stessa formula con cui a gennaio è sbarcato a Milano Rafinha, ma proprio il mancato riscatto del brasiliano costituisce un punto di frizione tra nerazzurri e blaugrana, che lo ritenevano scontato con la qualificazione in Champions League da parte della squadra di Spalletti. Scottato da questo precedente, il Barça non sarebbe infatti intenzionato a cedere un altro giocatore all'Inter alle medesime condizioni, ma vorrebbe inserire paletti più vincolanti per il riscatto di un giocatore, Vidal, che non fa più parte del progetto tecnico di Valverde. Ostacolo Rafinha e (parziale) muro Barcellona, ma l'Inter non molla: Aleix Vidal per il dopo Cancelo, l'idea prende corpo.



@Albri_Fede90