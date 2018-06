Il Fair Play Finanziario non è ancora alle spalle e sebbene l'Inter abbia fatto di tutto per mettersi alle spalle il difficile rapporto con la Uefa anche nel corso della prossima stagione sarà soggetta alle limitazioni della lista e del mercato in ottica Champions League. Chi verrà acquistato dovrà prendere il posto, anche a livello economico, di qualcuno presente nella lista 2016/17 che sarà ceduto sul mercato. Per questo il club nerazzurro sta cercando di completare colpi a basso impatto economico e, come fatto per Asamoah e de Vrij, è alla ricerca di autentiche occasioni di mercato.



L'EREDE DI CANCELO - Se il sogno di Luciano Spalletti risponde al nome di Radja Nainggolan, per cui le trattative con la Roma procedono spedite e potrebbero portare presto alla fumata bianca finale, l'Inter sta cercando sul mercato un innesto a basso impatto lungo le fasce laterali dove al termine della stagione appena conclusasi non si è riusciti a riscattare dal Valencia il cartellino di Joao Cancelo. Troppi i 35 milioni previsti per il suo riscatto, troppi, soprattutto, anche in ottica lista Champions.



OCCASIONE ALEIX VIDAL - Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta prendendo in considerazione l'ipotesi di affondare il colpo con il Barcellona per uno degli esuberi della rosa blaugrana: Aleix Vidal. L'esterno spagnolo ha disputato nell'ultima stagione soltanto 25 gare di cui solo 6 da titolare per più di 45 minuti. I problemi alla caviglia sono ormai alle spalle e la duttilità nel ricoprire sia il ruolo di terzino basso che quello di esterno offensivo fanno di lui il perfetto erede di Cancelo. L'Inter è al lavoro per strappare un prestito con diritto di riscatto basso non superiore ai 10 milioni di euro. Il Barcellona, che lo pagò 17 milioni dal Siviglia nel 2015 ne chiede 15, ma la forbice può essere limata in tempi brevi. Per un rinforzo a costi contenuti, fondamentale in ottica lista Champions.