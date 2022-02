Bellissimo gol di Aleksander Stankovic (2005) contro l'Hellas Verona U18.

Non voglio assolutamente fare paragoni ma mi pare che abbia ereditato il piede caldo da suo padre Dejan...pic.twitter.com/9a3ymk2Hcr — Inter Scout (@Inter_Scout) February 15, 2022

Certi gesti si possono migliorare, altri fanno parte dei geni. Se poi il padre è stato un calciatore ai massimi livelli le probabilità si alzano a dismisura.ne è la conferma. Il classe 2005, ormai da qualche anno nelle giovanili dell'Inter e già stato aggregato all'Under 18 dell'academy,. Destro da fuori area e palla nel sette.E' quello che si è assistito nell'ultima giornata di campionato al centro sportivo del settore giovanile nerazzurro Giacinto Facchetti dove, in occasione del 5-0 tra Inter-Hellas Verona Under 18 Aleksander ha sfoderato un missile che ha ricordato in tutto e per tutto le prodezze di papà Deki.