I tifosi del Barcellona sognano il ritorno di Lionel Messi, in scadenza di contratto con il PSG e ancora incerto sul futuro. Mateu Alemany, direttore sportivo dei blaugrana, ha parlato a Dazn prima della partita con il Rayo Vallecano: "Non abbiamo avuto contatti con lui. Gli piace veramente venire a Barcellona, è stato qui qualche giorno come al solito, ma non abbiamo parlato con lui".